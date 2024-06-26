Сириль Ган надеется быстро вернуться в октагон после выступления на турнире UFC в Париже

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган надеется быстро вернуться в октагон после поединка на турнире UFC, который состоится 28 сентября в Париже. Имя его оппонента пока не сообщается.

«Сейчас я тренируюсь, поскольку действительно хочу драться. Сейчас мне предстоит выступить в сентябре. И после этого турнира мне не хотелось ждать, потому что мой последний бой был в сентябре прошлого года. Так что мы готовимся, усердно тренируемся, надеясь, что это подтолкнёт UFC найти мне бой. Да, я по-прежнему на вершине дивизиона. Но впереди меня Джон и Том. Они никак не могут друг с другом договориться о поединке», — приводит слова Сириля портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке Сириль Ган победил техническим нокаутом Сергея Спивака во втором раунде.