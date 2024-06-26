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Алекс Перейра: мне кажется, что Иржи Прохазка будет напуган перед нашем реваншем

Алекс Перейра: мне кажется, что Иржи Прохазка будет напуган перед нашем реваншем
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что известный чешский боец Иржи Прохазка будет напуган перед реваншем с ним.

«Он потеряет это спокойствие, чувак. Мне кажется, что Иржи будет даже немного напуган. Я иду на этот поединок очень уверенно и уйду из клетки с очередной победой. После последнего боя мы с командой не прекращали тренировки. К этому вызову я абсолютно готов», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 30 июня по московскому времени. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295, который прошёл в Нью-Йорке 11 ноября. Тогда победу одержал Перейра нокаутом во втором раунде.

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