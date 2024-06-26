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Дюбуа — о бое с Джошуа: я здесь, чтобы принять трон

Дюбуа — о бое с Джошуа: я здесь, чтобы принять трон
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Временный чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Я бы хотел победить и привлечь внимание людей. Беспокоился ли я о том, что Усик сохранит титул? Не особо. Это формальности, если вы побеждаете, то получаете титулы. Пояса это здорово, но такие поединки сравнимы по статусу с чемпионскими.

У меня остались хорошие воспоминания о времени в [любительской] команде Великобритании. Я был молод, мне было 17 лет, и это был хороший путь. Тогда я понял, что Джошуа – великий чемпион, но у всего есть конец, и я здесь, чтобы принять эстафету и трон», — сказал Дюбуа на пресс-конференции.

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