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Дю Плесси: победа над Адесаньей позволит мне встать в ряд величайших бойцов ММА

Дю Плесси: победа над Адесаньей позволит мне встать в ряд величайших бойцов ММА
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Действующий чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси считает, что в случае победы над популярным нигерийским бойцом Исраэлем Адесаньей он сможет считаться одним из величайших.

«Для меня Иззи всегда был примером для подражания как боец. Он долгое время был доминирующим чемпионом. И всё, что он делал все эти годы, должен делать каждый, кто стремится стать лучшим в мире. Иззи определённо один из величайших бойцов в истории этого спорта. И победа над ним позволит мне встать в ряд величайших бойцов ММА. Годы усердных тренировок и восхождения к вершине подходят к концу, поскольку я вскоре буду на вершине», — приводит слова Дрикуса дю Плесси спортивный портал Middle Easy.

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