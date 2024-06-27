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Энтони Джошуа прокомментировал анонс титульного поединка с Дюбуа

Энтони Джошуа прокомментировал анонс титульного поединка с Дюбуа
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Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа прокомментировал организацию своего поединка с соотечественником Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять титул IBF в супертяжёлом весе.

«Я уже некоторое время думаю о Дюбуа, и он будет в моей голове следующие 12 недель, пока мне не поднимут руку. О нём не говорят, как о Фьюри или Уайлдере, но я не глуп. Я понимаю бокс. Мы в дикой природе, это стая львов, и мы на охоте, поэтому я должен держать свои глаза открытыми.

Я всегда следил за Даниэлем и остальными супертяжеловесами, так что, кто бы ни оказался на этом месте, я был бы готов к 21 сентября. Я свеж, не пью и не курю, и мой единственный порок – это общение. Я в боксе, чтобы оставаться на правильном пути. Молодым бойцам нужно беречь свои тела и умы, потому что это принесёт дивиденды в долгосрочной перспективе. Не имеет значения, сколько мне лет. Я в лучшей форме», — сказал Джошуа на пресс-конференции.

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