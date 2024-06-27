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Стрикленд заявил, что отказался от боя с Уиттакером

Стрикленд заявил, что отказался от боя с Уиттакером
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил, что отказался от поединка с новозеландцем Робертом Уиттакером, который, по его мнению, должен быть позади него в титульной гонке.

«Мне продолжают предлагать бой с Уиттакером. Я побил Адесанью, и мир знает, что я побил Дрикуса [дю Плесси]. Уиттакер проиграл обоим. Я – первый претендент, и я легко защитил эту позицию против Косты. Я подожду…» — написал Стрикленд в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC 302, Стрикленд победил единогласным решением бразильца Пауло Косту. Уиттакер на UFC on ABC 6 нокаутировал в первом раунде россиянина Икрама Алискерова.

Ранее Стрикленд раскритиковал зарплаты в UFC.

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