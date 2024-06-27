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22-летний россиянин Гаджамматов подписал контракт с RIZIN

22-летний россиянин Гаджамматов подписал контракт с RIZIN
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Непобеждённый российский боец смешанного стиля Алибек Гаджамматов подписал контракт с японским промоушеном RIZIN, сообщает пресс-служба.

Алибеку Гаджамматову 22 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2021 году и имеет на своём счету четыре победы (все – досрочные) и ни одного поражения в рамках наилегчайшего дивизиона (до 57,2 кг).

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире ACA Young Eagles 46 в Грозном, Гаджамматов победил удушающим приёмом в третьем раунде Шерзоди Садулло из Таджикистана.

Отметим, что в промоушене RIZIN в разное время выступали Фёдор Емельяненко, Вадим Немков, Кирилл Сидельников, Валентин Молдавский, Анатолий Токов и Иван Штырков.

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