22-летний россиянин Гаджамматов подписал контракт с RIZIN

Непобеждённый российский боец смешанного стиля Алибек Гаджамматов подписал контракт с японским промоушеном RIZIN, сообщает пресс-служба.

Алибеку Гаджамматову 22 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2021 году и имеет на своём счету четыре победы (все – досрочные) и ни одного поражения в рамках наилегчайшего дивизиона (до 57,2 кг).

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на турнире ACA Young Eagles 46 в Грозном, Гаджамматов победил удушающим приёмом в третьем раунде Шерзоди Садулло из Таджикистана.

Отметим, что в промоушене RIZIN в разное время выступали Фёдор Емельяненко, Вадим Немков, Кирилл Сидельников, Валентин Молдавский, Анатолий Токов и Иван Штырков.