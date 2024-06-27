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Известна дата следующего поединка Яны Сантос

Известна дата следующего поединка Яны Сантос
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Российская профессиональная спортсменка Яна Сантос, выступающая в смешанных единоборствах и муай-тай, проведёт свой следующий поединок 10 августа на шоу UFC Vegas 95 против 30-летней американки Челси Чендлер. Об этом сообщил инсайдер Марсел Дорфф в своих социальных сетях.

Сантос последний бой провела против Кэрол Розы в июле прошлого года на турнире UFC on ESPN 48, уступив бразильской спортсменке раздельным решением судей. На счету россиянки 14 побед и восемь поражений.

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Чендлер в последний раз выходила в октагон против Жозиан Нунес в марте этого года на турнире UFC Fight Night 239. Их поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Челси единогласным решением судей. В её активе шесть побед и два поражения в стенах UFC.

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