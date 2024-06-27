«У него нет шансов». Хирн — о поединке Пола и Перри

Британский бизнесмен и известный боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался о поединке между блогером Джейком Полом и бывшим профессиональным боксёром Майком Перри.

«Я никогда не видел дерущимся Майка Перри. Разве он не представитель полусреднего веса? Если да, то у него нет шансов против Пола. Не поймите меня неправильно, я не знаю Майка Перри лично, но наслышан, что он крутой и крепкий парень, поэтому желаю ему всего наилучшего. Но даже если он наберёт больше 200 фунтов, ему не справиться с Полом», — заявил Хирн в интервью YouTube-каналу The MMA Hour.

Напомним, поединок между Полом и Перри запланирован на 20 июля. Бой Пола с Майком Тайсоном должен пройти 15 ноября, хотя изначально планировался именно на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.