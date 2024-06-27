«Он величайшая звезда». Иан Гарри — о Макгрегоре

26-летний ирландский профессиональный боец смешанных единоборств Иан Гарри, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, ответил на вопрос о сравнениях Гарри с известным соотечественником и бывшим чемпионом Конором Макгрегором.

«Любой, кто говорит, что я пытаюсь быть похожим на Конора Макгрегора или пытаюсь сделать что-то, чтобы быть похожим на Конора, то я воспринимаю это как комплимент. Конор величайшая звезда, которую когда-либо видел спорт. Так что, если вы сравниваете меня с ним, это значит, что я делаю что-то правильно. Теперь люди говорят, что я хочу быть похожим на него. Я не пытаюсь быть похожим на него ни в чём, ни в форме, ни в стиле. Но если вам интересно, вдохновлялся ли я им, то ответ тут очевиден — да!» — заявил Гарри на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Следующий свой поединок ирландец Иан Гарри проведёт 30 июня на UFC 303 в 5:00 мск против английского кикбоксёра Майкла Пейджа. На данный момент у Иана 14 проведённых поединков, в каждом из которых он одержал победу.