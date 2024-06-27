Ортега — о поединке с Лопесом: голодные львы хотят занять ваше место

Американский боец Брайан Ортега поделился ожиданиями от предстоящего боя против 29-летнего бразильца Диего Лопеса.

«На самом деле для меня в этом бою ставки не так высоки, как, возможно, для Диего. Победа надо мной, безусловно, даст ему шанс претендовать на титульный поединок. Для меня же сражение с ним является неким тестом, который проверит меня и моё положение в UFC. К вам подходят эти голодные львы и хотят занять ваше место, и они почти находятся на нём, вы здесь сражаетесь какое-то время, но сможете ли вы удержаться и сохранить свою позицию и самого себя?» — заявил Ортега на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Поединок между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом пройдёт на шоу UFC 303 перед началом главного боя вечера.