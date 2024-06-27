Перейра — об обвинениях от Прохазки: у всех есть свои духи

Бразильский чемпион UFC Алекс Перейра ответил на обвинения со стороны своего чешского соперника Иржи Прохазки в использовании магии и шаманизма.

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«У каждого из нас присутствуют свои духи. Ведь мы сделаны не только из плоти и крови. Я обрёл своих духов. Если он не нашёл своих или если он в такое не верит — это не моя вина», — заявил бразилец на пресс-конференции в преддверии шоу UFC.

Алекс Перейра в последний раз дрался на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Его оппонентом был Джамал Хилл, которого Поатан нокаутировал в первом раунде.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 30 июня по московскому времени. Ранее бойцы уже встречались в октагоне на турнире UFC 295, который прошёл в Нью-Йорке 11 ноября. Тогда победу одержал Перейра нокаутом во втором раунде.