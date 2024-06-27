Стали известны результаты взвешивания перед АСА 177, у нескольких бойцов возникли проблемы

27 июня в Сириусе состоялась церемония взвешивания участников ACA 177. Участники главного боя успешно прошли взвешивание: Али Багов показал на весах 70,65 кг, а Дауд Шайхаев — 70,75 кг. Уже завтра бойцы сразятся в бою за выход в финал Гран-при в лёгком весе.

Муслим Магомедов и Григор Матевосян также успешно вошли в рамки своих весовых категорий: экс-чемпион показал на весах 93,45 кг, а его оппонент — 93,35 кг.

Все результаты выглядят следующим образом:

Главный кард

Бой в лёгком весе: Дауд Шайхаев (70,75 кг) vs Али Багов (70,65 кг)

Бой в полутяжёлом весе: Муслим Магомедов (93,45 кг) vs Григор Матевосян (93,35 кг)

Бой в среднем весе: Саламу Абдурахманов (84,3 кг) vs Артём Фролов (84,25 кг)

Бой в наилегчайшем весе: Вартан Асатрян (57,1 кг) vs Рыскулбек Ибраимов (57,8 кг)

Бой в лёгком весе: Мухамед Коков (71,5 кг)* vs Артём Резников (72,35 кг)*

Предварительный кард

Бой в лёгком весе: Алихан Сулейманов (70,65 кг) vs Карлос Спартас (70,5 кг)

Бой в полулёгком весе: Рустам Керимов (61,15 кг) vs Клеверсон Силва (66,95 кг)*

Бой в полутяжёлом весе: Леонардо Силва (93,3 кг) vs Виталий Бигдаш (92,55 кг)

Бой в лёгком весе: Амирхан Адаев (70,75 кг) vs Виктор Макаренко (70,65 кг)

Бой в полулёгком весе: Апти Бимарзаев (66,2 кг) vs Маркос Родригес (67,2 кг)*

Бой в среднем весе: Владимир Васильев (84,35 кг) vs Рамазан Эмеев (84,4 кг)

Бой в среднем весе: Хусейн Кушагов (83,95 кг) vs Михаил Долгов (84,2 кг)

Бой в полулёгком весе: Ислам Мешев (66,2 кг) vs Сайфуллах Джабраилов (66,25 кг)

Бой в наилегчайшем весе: Мансур Хатуев (59,95 кг)* vs Астемир Нагоев (57,1 кг)

Бой в полутяжёлом весе: Олег Оленичев (93,75 кг)* vs Сулим Баталов (93,35 кг)

Бой в полусреднем весе: Амазасп Мартиросян (77 кг) vs Хамзат Сакалов (77,6 кг)

Бой в полулёгком весе: Юсуп-Хаджи Зубариев (66,15 кг) vs Арсен Шибзухов (66,3 кг)

Бой в тяжёлом весе: Зумсо Зураев (116,45 кг) vs Араш Садеги (108,15 кг)

Бой в полулёгком весе: Александр Ковалёв (66,2 кг) vs Рустам Асуев (66,15 кг)

* Все бойцы, не уложившиеся в рамки своих весовых категорий, будут лишены части гонорара в соответствии с регламентом ACA.