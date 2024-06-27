Колизей IBA в Серпухове примет лучших боксёров России

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12 июля Международная ассоциация бокса проведёт в Серпухове уникальный международный вечер бокса с двумя титульными боями, в котором примут участие лучшие боксёры России Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации бокса.

Специально для этого вечера бокса на «Пляже на Смотровой» будет построена настоящая спортивная арена — Колизей IBA. Впервые в Серпухове бокс пройдёт на большой пятитысячной арене.

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Напомним, что российский боксёр Муслим Гаджимагомедов проведёт 12-раундовый бой за звание чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайским спортсменом Чжан Чжаосинем.

В соглавном бою турнира россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоном Кэрроллом (24-2-1, КО 7).