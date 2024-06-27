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Гарри — о поединке против Пейджа: он сделал недостаточно

Гарри — о поединке против Пейджа: он сделал недостаточно
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Ирландский профессиональный боец смешанных единоборств Иан Гарри, выступающий под эгидой UFC, высказался по поводу предстоящего поединка с английским спортсменом Майклом Пейджем.

«Я прорвусь сквозь него, и всё. У этого парня одна победа в UFC. Очевидно, что победа над ним не даст мне титульный бой. Майкл выступал в Bellator, сейчас приезжает сюда один и делает всякие сумасшедшие и непонятные вещи. Я действительно не вижу мира, в котором нокаутирование его самым красивым способом позволило бы мне получить титульный бой. Он просто сделал недостаточно, его карьера не так ценна, чтобы гарантировать мне большой рост. Я хочу бои против элитных бойцов. Майклу же надо стараться и победить кого-то, и тогда у меня не будет возможности сказать: «Он этого не заслуживает!» — заявил Гарри на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Бой между Ианом Гарри и Майклом Пейджем пройдёт 30 июня на UFC 303 в 5:00 мск На данный момент у Иана 14 проведённых поединков, в каждом из которых он одержал победу.

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