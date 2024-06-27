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Инсайдер анонсировал ещё один бой 20 июля в Далласе, где подерутся Джейк Пол и Майк Перри

Инсайдер анонсировал ещё один бой 20 июля в Далласе, где подерутся Джейк Пол и Майк Перри
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Авторитетный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани анонсировал ещё один поединок, который пройдёт на боксёрском вечере 20 июля в Далласе (США), где сойдутся в бою популярный блогер Джейк Пол и боец Bare Knuckle Fighting Championship Майк Перри.

«По словам представителей MVP (промоушен. — Прим. «Чемпионата»), бой между Юрайей Холлом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим был добавлен в кард турнира, на котором сразятся Джейк Пол и Майк Перри и который назначен на 20 июля», — написал Хельвани в социальных сетях.

Напомним, Пол должен был подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном, но поединок был перенесён на 15 ноября из-за состояния здоровья Тайсона.

Бой между Полом и Перри пройдёт по правилам бокса.

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