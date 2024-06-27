Гарри: хотел бы нанести Рахмонову первое поражение и забрать его пояс

Ирландский профессиональный боец смешанных единоборств Иан Гарри, выступающий под эгидой UFC, заявил, что мечтает стать первым, кто сможет нанести поражение непобеждённому казахскому бойцу Шавкату Рахмонову.

«Через год я буду сражаться за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе. Я побью Пейджа — это поднимет меня в рейтинге выше Гилберта Бёрнса и Колби Ковингтона. Я буду в топ-5, и мне нужно будет показать себя против доминирующего бойца. Мне нужно будет победить парней вроде Колби или Усмана перед титульником.

Рахмонов? Его результат — 18-0! Конечно, я хотел бы добавить и его в свою коллекцию. Он будет драться за пояс после боя Эдвардса и Мухаммада. Мы обязательно ещё сразимся с Рахмоновым. Шавкат — невероятный боец.

Было бы здорово провести с ним титульный бой. Хочу, чтобы он стал чемпионом. Чтобы я мог нанести ему первое поражение и забрать у него чемпионский пояс», — сказал Гарри на пресс-конференции в преддверии боя с англичанином Майклом Пейджем на UFC 303.

Поединок между Гарри и Пейджем пройдёт 30 июня в 5:00 мск. На данный момент у Иана 14 проведённых поединков, в каждом из которых он одержал победу.

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