Джошуа поделился прогнозом на реванш между Усиком и Фьюри

Британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением относительно предстоящего реванша между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он должен состояться в декабре этого года в Саудовской Аравии. В первом бою победу решением судей одержал Усик.

«Я же говорил, что Усик победит. Да, я считаю Фьюри хорошим бойцом, но есть определённые уровни. Усик чуть не отправил Фьюри в нокаут. Из таких ситуаций нужно извлекать уроки. Не думаю, что он недооценивал его. Однако то, что он говорил, когда называл его средневесом, показывает, что никогда не следует недооценивать бойца. Возможно, в следующий раз Фьюри стоит проявить к Усику уважение, которого он заслуживает, и тогда Тайсон сумеет показать лучшее выступление. Но лично мне кажется, что Фьюри не сможет победить. Не думаю, что он лучше Усика», — сказал Джошуа на канале iFL TV в YouTube.

Тайсон Фьюри опубликовал видео с тренировки: