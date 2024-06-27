Густафсон рассказал, что сегодня является самым большим достижением в UFC

Шведский боец UFC Александр Густафссон дал прогноз на потенциальный поединок между обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом и действующим чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Аспиналл очень хорош, и я не уверен, что сейчас кто-то может его побить. Я понимаю, почему он хочет драться с Джонсом. Джон – величайший боец в истории, победа над ним будет ценнее, чем завоевание любого пояса UFC. Самым большим достижением в UFC на данный момент является победа над Джонсом.

И я думаю, что Том готов к этому поединку. Думаю, он будет слишком силён для Джона. У Аспиналла есть всё необходимое, чтобы одержать победу над ним.

Конечно, Джонса никогда нельзя сбрасывать со счетов. В последнее время Джон мало выступал, но он все еще величайший боец всех времён. Все знают, насколько он хорош, но Аспиналл сейчас очень опасный для него соперник. У Тома есть всё, чтобы достойно выглядеть в бою с Джонсом и даже победить его. Он может войти в историю как один из лучших тяжеловесов», — приводит слова Густафсона MMA Fighting.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление прославленного спортсмена может занять до восьми месяцев. На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джонс победил француза Сириля Гана.

Аспиналл в своём последнем бою на UFC 295 в ноябре нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.

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