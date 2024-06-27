ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Идиот». Джошуа резко высказался о Фьюри из-за Усика

«Идиот». Джошуа резко высказался о Фьюри из-за Усика
Комментарии

Британский боксёр Энтони Джошуа обвинил своего соотечественника Тайсона Фьюри в неуважительном отношении к соперникам.

«Я рад, что Фьюри не является абсолютным чемпионом. Я просто думаю, что он идиот. Всегда говорил, что он идиот. Он ведёт себя очень неуважительно. Он проявил неуважение к Усику, назвав его маленьким кроликом и средневесом, и это нехорошо для спорта. Если я буду уважать вас, а вы — меня, мы сможем повысить значимость этого вида спорта. Но Фьюри будет давить на тебя, и ты будешь выглядеть как парень, который только что вышел из паба», — приводит слова Джошуа The Independent.

Ранее Джошуа поделился прогнозом на реванш между Фьюри и Александром Усиком.

Материалы по теме
Джошуа поделился прогнозом на реванш между Усиком и Фьюри

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android