«Идиот». Джошуа резко высказался о Фьюри из-за Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа обвинил своего соотечественника Тайсона Фьюри в неуважительном отношении к соперникам.

«Я рад, что Фьюри не является абсолютным чемпионом. Я просто думаю, что он идиот. Всегда говорил, что он идиот. Он ведёт себя очень неуважительно. Он проявил неуважение к Усику, назвав его маленьким кроликом и средневесом, и это нехорошо для спорта. Если я буду уважать вас, а вы — меня, мы сможем повысить значимость этого вида спорта. Но Фьюри будет давить на тебя, и ты будешь выглядеть как парень, который только что вышел из паба», — приводит слова Джошуа The Independent.

Ранее Джошуа поделился прогнозом на реванш между Фьюри и Александром Усиком.

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Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице: