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Перейра высказался о Макгрегоре, снявшемся с боя с Чендлером из-за перелома пальца

Перейра высказался о Макгрегоре, снявшемся с боя с Чендлером из-за перелома пальца
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал отмену поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, который должен был пройти на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня мск. Бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Перейра также недавно ломал палец на ноге, но всё же дрался на UFC 300. На UFC 303 Алекс проведёт поединок с чехом Иржи Прохазкой.

«Никогда не стоит судить о боли других. Разные сценарии, разные ситуации. Конор сделал себе имя. Он заработал свои деньги. Он построил свою жизнь. Я вроде как на полпути к успеху. Да, я дрался со сломанным пальцем на ноге, но это объясняется моей ситуацией. Возможно, если бы я был на его месте, я бы не проводил бой. Так что я не могу судить», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

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