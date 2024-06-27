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«Как вьетнамские сандалии на советском рынке». Орловский — о новых перчатках от UFC

«Как вьетнамские сандалии на советском рынке». Орловский — о новых перчатках от UFC
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), белорусский ветеран Андрей Орловский подверг критике новые перчатки от промоушена Даны Уайта.

«Да, полная лажа. Мне прислали их, я в них потренировался – вообще ни о чём. Качество такое, как будто, знаете, на советском рынке продавали вьетнамские сандалии, у которых качество было не очень. Вот с перчатками такое же впечатление, что просто сэкономили», — сказал Орловский в интервью MMA.Metaratings.ru.

Свой ближайший поединок Орловский проведёт 30 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником станет словак Мартин Будай.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 234 в январе белорус уступил единогласным решением американцу Вальдо Кортес-Акосте.

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