«Готов поставить свои деньги». Биспинг дал прогноз на бой-реванш Прохазки и Перейры

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что чешский полутяжеловес Иржи Прохазка сможет взять реванш у бразильца Алекса Перейры в их бою на UFC 303 в Лас-вегасе 30 июня.

«Перейра против Прохазки – это феноменальный поединок, и я говорю вам прямо, что этот бой будет сильно отличаться от их первой встречи.

Я не могу дождаться этого боя, потому что я уверен, что в этот раз мы увидим другой результат. Нас ждёт другой бой. Результат будет иным.

В субботу вечером, когда пыль осядет и всё закончится, Иржи Прохазка станет чемпионом мира в полутяжёлом весе. Можете поставить на это свой последний доллар. Я готов поставить на это свои деньги, но не потому, что занижаю Перейру. Просто я действительно верю в Прохазку», — приводит слова Биспинга MMAWeekly.com.

Напомним, в первом бою, который прошёл 12 ноября 2023 года на UFC 295 в Нью-Йорке, Перейра одержал победу над Прохазкой техническим нокаутом.

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