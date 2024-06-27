Уиттакер ответил, как закончился бы его бой с Чимаевым, если бы Хамзат не снялся

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер выразил уверенность, что победил бы Хамзата Чимаева, если бы тот не снялся с их поединка. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Чимаев снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

«Я был полностью заряжен и готов. На 99% уверен, что накрахмалил бы и Чимаева. Наши пути могут однажды пересечься в дивизионе, но в ту ночь он избежал пули. Это точно», — сказал Уиттакер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, вместо Чимаева Уиттакер получил в соперники россиянина Икрама Алискерова, которого победил нокаутом в первом раунде. Всего на счету Роберта 26 побед при семи поражениях.

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