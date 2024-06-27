Уиттакер рассказал, в каком случае может провести бой с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о потенциальном поединке с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Я выступаю в среднем весе. Если он тоже будет драться в среднем дивизионе, то почему нет. Он ведь иногда дерётся и в полусреднем. Так что, если мы оба будем на вершине, наши пути могут пересечься. Я не уклонялся от него», — сказал Уиттакер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Чимаев и Уиттакер должны были встретиться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на поединок с Робертом вышел россиянин Икрам Алискеров, которого австралиец победил нокаутом в первом раунде.

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