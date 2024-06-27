Хилл — Перейре: если выиграешь, мы скоро увидимся. Если проиграешь — увидимся ещё быстрее

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл пожелал удачи действующему обладателю данного титула бразильцу Алексу Перейре в бою-реванше с чешским бойцом Иржи Прохазкой на UFC 303 в Лас-Вегасе 30 июня.

«Алекс, желаю тебе удачи в этом реванше. Потому что, если ты проиграешь, я оставлю все мысли о том, что мне предложат титульный бой.

Я говорю о тебе и обо мне. Ты выиграешь, а я побью следующего соперника, и мы скоро увидимся. А если проиграешь – увидимся ещё быстрее», — сказал Хилл в выпуске на своём YouTube-канале.

Напомним, в первом бою, который прошёл 12 ноября 2023 года на UFC 295 в Нью-Йорке, Перейра одержал победу над Прохазкой техническим нокаутом.

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