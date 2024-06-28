Перейра ответил Махачеву, усомнившемуся в том, что бразилец сможет прибавить в борьбе

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил топовому российскому легковесу Исламу Махачеву на его утверждение, что первый не сможет за два года подтянуть борцовские навыки так, чтобы стать олимпийским чемпионом.

«Если говорить о чисто борцовских тренировках без боевого опыта, то я добьюсь этого за один год выступлений в этом виде спорта. Проблема Махачева в том, что он учится чересчур долго. Он долго учился борьбе, и то же самое с ММА — он слишком долго учился и шёл к вершине. Я добился этого намного быстрее. Махачев должен принять тот факт, что мы разные», — сказал Перейра в выпуске на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Напомним, в своём ближайшем бою Перейра проведёт реванш с чехом Иржи Прохазкой на UFC 303 в Лас-Вегасе 30 июня.

Самый короткий бой в ММА: