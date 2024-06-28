Стала известна дата проведения боя Романа Копылова с Брунно Феррейрой в UFC

Поединок между российским бойцом UFC Романом Копыловым и бразильцем Брунно Феррейрой по прозвищу Халк состоится 24 августа в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 96. Об этом сообщает Ag. Fight.

Напомним, в последнем поединке Роман Копылов победил раздельным решением судей Сезара Алмейду на турнире UFC 302, который состоялся 2 июня в Ньюарке. 33‑летний Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. В UFC статистика Копылова — 5-3.

На счету 31-летнего Брунно Феррейры 12 побед и одно поражение. В последнем бою бразилец нокаутировал Дастина Штольцфуса локтем с разворота. В UFC у Ферерйры три победы и одно поражение.

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