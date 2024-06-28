Сехудо — о непобеждённом проспекте: этот парень представляет угрозу для любого из нас

Американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо высказался по поводу непобеждённого Пэйтона Талботта.

«Его рост 5 футов 10 дюймов, он непобеждён никем, он уничтожает, чувак, он морально сильный парень, и он добивал людей в UFC. У этого парня сумасшедший талант… он имеет огромные перспективы. Он определённо похож на высококлассного игрока. Перспектива, которая остаётся незамеченной. У него действительно хорошие удары. В арсенале Пэйтона тейкдауны и сабмишены. Мы говорим о разностороннем парне, но он всё ещё растёт, и я думаю, что есть причина, по которой UFC включил его в кард шоу. Безусловно, этот парень представляет угрозу для любого из нас, входящих в топ-10. Поэтому, уверен, скоро он появится и сделает заявление», — заявил Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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В UFC 25-летний Талботт провёл восемь поединков, каждый из которых закончился победой Пэйтона. Cледующий свой поединок Пэйтон проведёт 30 июня в 3:00 мск на шоу UFC 303 против Яниса Геммури.