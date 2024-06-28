Хукер — о поединке против Порье: я мог стать первым павшим от его «гильотины»

Новозеландский боец Дэн Хукер в интервью австралийскому телевидению высказался по поводу боя с Дастином Порье, который прошёл в 2020 году.

«У меня есть одна история, которая может удивить. В бою с ним случился очень забавный случай: Дастин посадил меня на свой любимый удушающий, и, возможно, я мог стать первым павшим от его «гильотины» парнем, но он просто даже не осознавал, что я потерял сознание. Это был третий раунд, я сделал тейкдаун, и он прыгнул на «гильотину», а потом он, должно быть, просто выдохся, потому что я очнулся и сказал сам себе: «О, бой всё ещё продолжается». Вот так он и провёл успешную «гильотину», просто ни он, ни судья не заметили того, что я отключился», — заявил Хукер Fox Sports Australia.

За свою карьеру Порье ни разу не выигрывал бой своим любимым удушающим приёмом — «гильотина». В 2020 году Хукер сразился с Порье на шоу UFC on ESPN. Дэн проиграл судейским решением после пяти раундов.