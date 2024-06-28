Гарри отреагировал на сравнения с Конором Макгрегором

26-летний ирландский профессиональный боец смешанных единоборств Иан Гарри, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, ответил на вопрос о сравнениях Гарри с известным соотечественником и бывшим чемпионом Конором Макгрегором.

«Сколько людей говорили о том, что Коби Брайант пытается быть похожим на Майкла Джордана? Коби Брайант вышел и создал собственное наследие. Коби сделал себя, своё имя, имя своей семье, доказывая всем, в том числе и себе, что он способен делать великие вещи, но по-прежнему имел схожие черты и стиль с Джорданом», — заявил Гарри на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Бой между Ианом Гарри и Майклом Пейджем пройдёт 30 июня на UFC 303 в 5:00 мск На данный момент у Иана 14 проведённых поединков, в каждом из которых он одержал победу.