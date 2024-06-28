Пейдж — о Гарри: могу найти много копий Иана

Английский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж высказался о предстоящем бое против ирландца Иана Гарри.

«Я не понимаю, почему он считает себя и свой стиль уникальным — если только он не привёл пример почему. Потому что, судя по тому, что я вижу, Гарри хороший страйкер и у него хороший контроль дистанции… но в этом нет ничего нового. Я бы сказал, что могу найти много копий Иана. Но попробуйте найти копии меня. Вы можете найти одну, и она не будет точной. Так что Гарри не может быть создателем чего-то нового», — заявил Пейдж на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Поединок между Гарри и Пейджем пройдёт 30 июня в 5:00 мск. На данный момент у Иана 14 проведённых поединков, в каждом из которых он одержал победу.