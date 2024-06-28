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Чиассон — о бое с Силвой: у нее неправильное мышление

Чиассон — о бое с Силвой: у нее неправильное мышление
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32-летняя американская спортсменка Мэйси Чиассон высказалась о своей сопернице Майре Буэно Силве в преддверии их поединка.

«Я наблюдала за всеми её боями, и могу сказать, что против каждой соперницы её движения в первом раунде действительно воодушевляют. И я имею в виду, что она немного сумасшедшая, она набирает темп и добивается именно того, что ищет. Но я действительно увидела то, что, по моему мнению, во многом связано с её мышлением. Я не думаю, что у неё сейчас правильное мышление. Есть подозрение, что она в каком-то ментальном беспорядке. Например, это проявилось в четвёртом и пятом раундах боя (титульный поединок на UFC 297 против Ракель Пеннингтон, победа Ракель судейским решением. — Прим. «Чемпионат»). Ты участвуешь в титульном бою и лежишь на спине. Я слышала кое-что, что у неё типа лопнула барабанная перепонка – понятно. Травмы нужно смягчать и делать всё возможное в бою, но я думаю, что в титульном бою нужно привносить жар и не проявлять свою слабость», — заявила Чиассон на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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Поединок между Мэйси и Майрой пройдёт 30 июня на шоу UFC 303 в 5:00 мск.

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