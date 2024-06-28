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Уайт — о дате возвращения Макгрегора: ничего не буду делать

Уайт — о дате возвращения Макгрегора: ничего не буду делать
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Президент UFC Дана Уайт стал гостем видеоролика на канале блоггера Робби Фокса, который спросил у Даны о возвращении известного ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Я ничего не буду делать, пока не узнаю, что Конор здоров. Об этом даже говорить не стоит. Я не думаю о том, чтобы Макгрегор с кем-то дрался прямо сейчас. У меня нет временных рамок, у меня ничего нет», — заявил Уайт в интервью блоггеру.

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Напомним, Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Некоторые как бывшие, так и действующие бойцы усомнились в том, что Макгрегор действительно испытывает проблемы со здоровьем.

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