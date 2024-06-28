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Вартан Асатрян подарил курицу сопернику — Рыскулбеку Ибраимову

Вартан Асатрян подарил курицу сопернику — Рыскулбеку Ибраимову
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Боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Вартан Асатрян подарил своему оппоненту Рыскулбеку Ибраимову в преддверии поединка курицу.

«Некоторое время назад Рыскулбек снял видео, где предлагал курице в своём курятнике подписать контракт с ним, намекая на наш поединок. Мне это не понравилось. Сегодня я вернул курицу в курятник Рыскулбека. Те, кто считает, что я провокатор, пускай посмотрят, что сделал оппонент», — прокомментировал свои действия Вартан Асатрян пресс-службе АСА.

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Бой Асатряна, на счету которого 35 поединков и 25 побед, и Ибраимова, за плечами которого 36 поединков и 22 победы, состоится сегодня, 28 июня, в Сочи на турнире ACA 177. Шоу начинается в 15:20 по московскому времени.

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