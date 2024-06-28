Дана Уайт увеличил бонус за «Бой вечера»

По сообщениям источников, президент UFC Дана Уайт в преддверии турнира UFC 303 увеличил бонус за «Бой вечера» на UFC 303. Теперь он составляет $ 100 тыс. для каждого бойца, вместо привычных $ 50 тыс.

Напомним, на шоу UFC 300 денежные бонусы были увеличены Уайтом до $ 300 тыс., в том числе за «Выступление вечера», и мы увидели восемь нокаутов в 13 поединках.

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Шоу UFC 303 пройдёт в Лас-Вегасе на арене Т-Мобайл 30 июня в 1:00 мск.

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка — главный бой

Брайан Ортега — Диего Лопес

Энтони Смит — Роман Долидзе

Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон

Иан Гарри — Майкл Пейдж

Предварительный кард:

Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио

Шарль Журден — Жан Силва

Каб Суонсон — Андре Фили

Пэйтон Талботт — Яннис Геммури

Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон

Андрей Орловский — Мартин Будай

Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес