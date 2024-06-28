Дана Уайт увеличил бонус за «Бой вечера»
По сообщениям источников, президент UFC Дана Уайт в преддверии турнира UFC 303 увеличил бонус за «Бой вечера» на UFC 303. Теперь он составляет $ 100 тыс. для каждого бойца, вместо привычных $ 50 тыс.
Напомним, на шоу UFC 300 денежные бонусы были увеличены Уайтом до $ 300 тыс., в том числе за «Выступление вечера», и мы увидели восемь нокаутов в 13 поединках.
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Шоу UFC 303 пройдёт в Лас-Вегасе на арене Т-Мобайл 30 июня в 1:00 мск.
Основной кард:
- Алекс Перейра — Иржи Прохазка — главный бой
- Брайан Ортега — Диего Лопес
- Энтони Смит — Роман Долидзе
- Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон
- Иан Гарри — Майкл Пейдж
Предварительный кард:
- Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио
- Шарль Журден — Жан Силва
- Каб Суонсон — Андре Фили
- Пэйтон Талботт — Яннис Геммури
- Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон
- Андрей Орловский — Мартин Будай
- Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес
- Рики Симон — Винисиус Оливейра
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