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Дана Уайт увеличил бонус за «Бой вечера»

Дана Уайт увеличил бонус за «Бой вечера»
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По сообщениям источников, президент UFC Дана Уайт в преддверии турнира UFC 303 увеличил бонус за «Бой вечера» на UFC 303. Теперь он составляет $ 100 тыс. для каждого бойца, вместо привычных $ 50 тыс.

Напомним, на шоу UFC 300 денежные бонусы были увеличены Уайтом до $ 300 тыс., в том числе за «Выступление вечера», и мы увидели восемь нокаутов в 13 поединках.

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Шоу UFC 303 пройдёт в Лас-Вегасе на арене Т-Мобайл 30 июня в 1:00 мск.

Основной кард:

  • Алекс Перейра — Иржи Прохазка — главный бой
  • Брайан Ортега — Диего Лопес
  • Энтони Смит — Роман Долидзе
  • Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон
  • Иан Гарри — Майкл Пейдж

Предварительный кард:

  • Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио
  • Шарль Журден — Жан Силва
  • Каб Суонсон — Андре Фили
  • Пэйтон Талботт — Яннис Геммури
  • Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон
  • Андрей Орловский — Мартин Будай
  • Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес
  • Рики Симон — Винисиус Оливейра
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