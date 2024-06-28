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Инсайдер заявил, что Шара Буллет сможет выступать в США

Инсайдер заявил, что Шара Буллет сможет выступать в США
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Известный американский журналист и инсайдер Аарон Бронстетер прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта о российском проспекте среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдине Магомедове, который более известен как Шара Буллет. Ранее глава лиги заявил, что тот не сможет выступать на территории США, однако причин не назвал.

«У меня был разговор с Али Абдель-Азизом, менеджером Шары. Он сказал мне, что ничто не мешает Шаре выступать в Соединённых Штатах. Кроме того, у него на этой неделе у него состоялась отличная встреча с Даной Уайтом», — написал Аарон в своих социальных сетях.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.

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