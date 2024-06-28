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Конор Макгрегор: мне больно смотреть, как проходит бойцовская неделя без меня

Конор Макгрегор: мне больно смотреть, как проходит бойцовская неделя без меня
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) и лёгком весе (до 70 кг) ирландец Конор Макгрегор заявил, что испытывает боль, наблюдая за бойцовской неделей, которая приурочена к турниру UFC 303.

«Я бы солгал, если бы сказал, что мне не больно смотреть, как проходит бойцовская неделя без меня. Это глубокая душевная боль. Спасибо вам за сообщения о поддержке и ободрении, мои коллеги и фанаты», — написал Конор в своих социальных сетях.

Напомним, изначально главным поединком на турнире UFC 303 должен был стать бой между Конором Макгрегором и бывшим претендентом на титул UFC в лёгком дивизионе американцем Майклом Чендлером. Однако ирландский боец был вынужден сняться, поскольку во время подготовки он сломал мизинец на левой ноге.

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