ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 6 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт: узнав о поединке с Алексом, Иржи заперся в сарае на три дня без воды и медитировал

Уайт: узнав о поединке с Алексом, Иржи заперся в сарае на три дня без воды и медитировал
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт заявил, что после того, как известному чешскому бойцу UFC Иржи Прохазке предложили реванш с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перерой, тот три дня медитировал в запертом сарае без еды и воды.

«Узнав о поединке с Алексом, Иржи, насколько мне известно, заперся в сарае на три дня без воды и медитировал. Очевидно, его тренер сказал, что бой всё ещё в силе. Тогда Иржи ответил: «Таково желание вселенной». Он такой на самом деле. Это не выдуманная чушь, когда кто-то хочет показать что-то вроде чёртового рестлинга. Иржи и Алекс —настоящие убийцы. Даже цифры не лгут. Просто посмотрите на статистику, на их резюме. Это просто невероятно», — приводит слова Уайта портал Low Kick MMA.

Материалы по теме
Хилл — Перейре: если выиграешь, мы скоро увидимся. Если проиграешь — увидимся ещё быстрее
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android