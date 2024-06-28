Уайт: узнав о поединке с Алексом, Иржи заперся в сарае на три дня без воды и медитировал

Президент UFC Дана Уайт заявил, что после того, как известному чешскому бойцу UFC Иржи Прохазке предложили реванш с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перерой, тот три дня медитировал в запертом сарае без еды и воды.

«Узнав о поединке с Алексом, Иржи, насколько мне известно, заперся в сарае на три дня без воды и медитировал. Очевидно, его тренер сказал, что бой всё ещё в силе. Тогда Иржи ответил: «Таково желание вселенной». Он такой на самом деле. Это не выдуманная чушь, когда кто-то хочет показать что-то вроде чёртового рестлинга. Иржи и Алекс —настоящие убийцы. Даже цифры не лгут. Просто посмотрите на статистику, на их резюме. Это просто невероятно», — приводит слова Уайта портал Low Kick MMA.