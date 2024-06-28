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Кевин Холланд всё ещё готов подраться с Шарой Буллетом

Кевин Холланд всё ещё готов подраться с Шарой Буллетом
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Известный американский боец Кевин Холланд готов провести бой с российским проспектом среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдином Магомедовым, который более известен как Шара Буллет.

«Я выступал за то, чтобы провести бой с Шарой 14 июля. Мне позвонили парни из UFC, и они поддержали мой план. Если Шаре всё-таки запретят драться в США из-за одного глаза, а никто из бойцов больше не согласится выйти против меня, то мы с ним можем попытаться подраться в Мексике. У меня нет желания лететь через океан, но нам нужно найти место, где мы сможем показать шоу с этим одноглазым парнем», — приводит слова Кевина портал Bloody Elbow.

Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC.

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