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В школе им. А. Нурмагомедова полицейские второй день подряд проводят обыски

В школе им. А. Нурмагомедова полицейские второй день подряд проводят обыски
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В школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова представители силовых ведомств проводят обыски второй день подряд. Об этом сообщает новостной телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, полицейские допрашивали всех, кто выходил с тренировок. Уточняется, что они изучали телефоны и документы. Кроме того, представители силовых ведомств спрашивали, кто ранее общался с Гаджимурадом Кагировым — одним из боевиков, который участвовал в нападении на Дагестан.

Также сообщается, что полицейские проводят мероприятия внутри школы. Близлежащие заведения и спортзалы находятся под оцеплением.

Напомним, группа вооружённых боевиков в Республике Дагестан обстреляла церковь и синагогу, а также напала на пост ДПС.

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