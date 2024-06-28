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Бой между Ортегой и Лопесом пройдёт не в полулёгком весе

Бой между Ортегой и Лопесом пройдёт не в полулёгком весе
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Поединок между бывшим претендентом на титул UFC в полулёгком дивизионе мексиканцем Брайаном Ортегой и топовым бойцом UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом пройдёт не в полулёгком весе. Об этом сообщил комментатор UFC Джон Аник перед началом церемонии официального взвешивания.

Аник заявил, что Ортега и Лопес проведут бой в лёгком весе.

Напомним, в последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.

Диего Лопес последний поединок провёл в апреле 2024 года на турнире UFC 300. Тогда он в первом раунде нокаутировал нигерийского бойца Содика Юсуффа.

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