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Перейра и Прохазка показали одинаковый вес на официальной церемонии взвешивания

Перейра и Прохазка показали одинаковый вес на официальной церемонии взвешивания
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра и известный чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка показали одинаковый вес на официальной церемонии взвешивания.

Алекс и Иржи показали на весах 92,7 кг.

Напомним, поединок между Перейрой и Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Изначально в главном бою должно было состояться противостояние между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразильский боец победил нокаутом во втором раунде.

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