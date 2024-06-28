Перейра и Прохазка показали одинаковый вес на официальной церемонии взвешивания

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра и известный чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка показали одинаковый вес на официальной церемонии взвешивания.

Алекс и Иржи показали на весах 92,7 кг.

Напомним, поединок между Перейрой и Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Изначально в главном бою должно было состояться противостояние между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразильский боец победил нокаутом во втором раунде.