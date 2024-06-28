«Я выгляжу как хороший парень». Перейра — о том, почему бреется налысо перед боями

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра объяснил, почему каждый раз бреется налысо перед боями.

«С длинными волосами я выгляжу как хороший парень, но этот образ не подходит в боях. Мне нужно быть готовым к войне», — приводит слова Перейры портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Перейрой и Прохазкой станет главным на турнире UFC 303, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе. Изначально в главном бою должно было состояться противостояние между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразильский боец победил нокаутом во втором раунде.