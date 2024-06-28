Нейт Диаз рассказал, на каком турнире UFC хочет провести третий бой с Конором Макгрегором

Известный американский боец ММА Нейт Диаз хочет провести третий бой с популярным ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 306, который планируется провести 15 сентября в Лас-Вегасе.

«Сначала мне надо покончить с Хорхе, прежде чем думать о будущем. Но у меня есть желание подраться с Конором, провести с ним реванш по ММА. Было бы круто встретиться с ним на UFC 306. Но если этого не будет, то всё-равно я буду готов разделить с ним клетку в UFC в будущем. Наш бой должен состояться», — приводит слова Диаза портал Low Kick MMA.

Напомним, Конор и Нейт дважды встречались в октагоне. В первом поединке победу удушающим приёмом во втором раунде одержал американец, а во втором — раздельным решением судей Макгрегор.