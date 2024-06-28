Результаты взвешивания участников турнира UFC 303

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоится турнир UFC 303, в главном событии которого пройдёт поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой. Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Полутяжёлый вес: Алекс Перейра (92,75 кг) vs Иржи Прохазка (92,75 кг);

лёгкий вес: Брайан Ортега (70,3 кг) vs Диего Лопес (70,3 кг);

полутяжёлый вес: Энтони Смит (93,44 кг) vs Роман Долидзе (92,98 кг);

женский легчайший вес: Майра Буэно Силва (61,68 кг) vs Мэйси Чиассон (61,46 кг);

полусредний вес: Иан Гарри (77,11 кг) vs Майкл Пейдж (77,56 кг);

средний вес: Джо Пайфер (84,14 кг) vs Марк-Андре Баррио (83,91 кг);

полулёгкий вес: Каб Суонсон (66,22 кг) vs Андре Фили (65,99 кг);

полулёгкий вес: Шарль Журден (66,22 кг) vs Жан Силва (66,9 кг)*;

легчайший вес: Пэйтон Талботт (61,46 кг) vs Яннис Геммури (61,68 кг);

женский минимальный вес: Мишель Уотерсон-Гомес (52,16 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,61 кг);

тяжёлый вес: Андрей Орловский (111,13 кг) vs Мартин Будай (119,97 кг);

наилегчайший вес: Рэи Цуруя (56,92 кг) vs Карлос Эрнандес (56,69 кг);

легчайший вес: Рики Симон (61,68 кг) vs Винисиус Оливейра (61,68 кг).

*Жан Силва не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара.