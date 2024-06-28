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Чемпион RCC Кямран Набати получил контракт с One Championship за победу в дебютном бою

Чемпион RCC Кямран Набати получил контракт с One Championship за победу в дебютном бою
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Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион лиги RCC Fair Fight Кямран Набати победил Сью Блэка на турнире One Friday Fight.

Кямран Набати одержал победу нокаутом в первом раунде. За эту победу боец получил бонус в размере $ 10 тыс., а также долгосрочный контракт с лигой.

Фото: One Championship

Фото: One Championship

Фото: One Championship

«Это был длинный путь, семь лет я шёл к этому моменту, чтобы оказаться в One Championship. Сегодня я был готов на все три раунда, я даже не представлял, что все пройдёт именно так. Я готовился, всё отдал — я не мог понять, почему он получил контракт раньше меня», — сказал Кямран Набати в интервью после боя.

Для российского бойца эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. Ранее в феврале 2023 года Кямран Набати и Сью Блэк встречались в октагоне. Тогда победу также одержал Набати.

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