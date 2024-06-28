Порье назвал поединок на турнире UFC 303, который может получить бонус, как «Бой вечера»

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье считает, что бой между мексиканцем Брайаном Ортегой и бразильцем Диего Лопесом станет «Боем вечера».

«Когда Брайан Ортега здоров и выступает в подобных боях, то он способен одолеть любого в мире. Я долгое время был его поклонником, и его бой с Диего Лопесом, как нем кажется, станет «Боем вечера». Ортега никогда не снимается с боёв. Он доносит плотные удары, отлично владеет джиу-джитсу и имеет жёсткий характер. Брайан всегда встаёт напротив молодых и голодных парней. Этот бой будет очень весёлым. Мы с вами увидим в этом поединке настоящий мастер-класс в смешанных единоборствах. И все мои симпатии будут на стороне Брайана», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.