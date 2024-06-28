Павел Сосулин оказался на 150 г легче Кудратилло Абдукахорова на церемонии взвешивания

Чемпион России – 2022 по боксу Павел Сосулин (8-0, КО 3) и представитель Узбекистана Кудратилло Абдукахоров (20-3, КО 12) успешно прошли официальную церемонию взвешивания. Их поединок состоится в весе до 71 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA» 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

Сосулин показал на весах 70,75 кг, а Кудратилло — 70,9 кг.

Фото: Пресс-служба IBA

«Я уже привык выступать на турнирах «Ночь чемпионов IBA», успел завоевать европейский пояс. А в дальнейшем хочу завоевать полноценный титул IBA, при этом планирую смотреть и в сторону других организаций – IBF, WBO, WBA. В приоритете для меня – боксировать. И, слава богу, у меня с этим нет проблем. Я боксирую практически каждые два месяца. Но сейчас мой фокус стоит на поединке в Кирове. Мы посмотрели бои Абдукахорова. Это опытный оппонент, он боксировал в США. Думаю, у нас должен получиться хороший бой. Мне нравится оппозиция в его лице. Хочу проверять себя в таких боях. Почему победа будет на моей стороне? Потому что я лучше. У нас любительский бэкграунд значительно лучше», — приводит слова Сосулина пресс-служба IBA.