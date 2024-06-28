Камару Усман назвал обстоятельство, из-за которого Алекс Перейра уступит Иржи Прохазке

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман считает, что Иржи Прохазка победит Алекса Перейру в реванше, который состоится на турнире UFC 303.

«Я глянул первый бой между Иржи и Алексом. Теперь с уверенностью могу сказать, что Иржи фаворит в реванше. Да, он проиграл в первом бою, но во втором Прохазка будет фаворитом для меня. Когда ты идёшь к титулу, то всё, что тебе надо делать, это быть дома и тренироваться. Однако, после того как ты стал чемпионом, от тебя начинают требовать: «Приедь сюда, выступи там и прочее». Это здорово, но все эти медиамероприятия отвлекают тебя от тренировок и фокуса на следующей защите.

Алекс Перейра — опасный противник, если он может двигаться вперёд, уклоняться от ударов и контратаковать с опущенными руками. Но, когда ему приходилось отступать, как это делал с ним Иржи в первом бою, нанося несколько ударов, казалось, что бой Иржи выиграет досрочно. Прохазка выглядел как более совершенный боец смешанных единоборств в первом бою», — приводит слова Усмана портал Bloody Elbow.